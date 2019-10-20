РПЛ
ODDS.ru«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ
В 13-м туре чемпионата России «Оренбург» принимал «Крылья Советов». Единственный гол поединка на 18-й минуте забил румынский хавбек гостей Паул Антон, точно пробивший из-за пределов штрафной площади прямо в сетку ворот хозяев поля.
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Три удаления и всего один забитый мяч: ФК «Оренбург» проиграл «Крыльям Советов»
56orb.ru20 октября в 06:40
Антон: в концовке матча с «Оренбургом» было сильное напряжение, но таков футбол
Чемпионат20 октября в 07:51
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