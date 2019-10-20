РПЛ

ODDS.ruODDS.ru«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ

В 13-м туре чемпионата России «Оренбург» принимал «Крылья Советов». Единственный гол поединка на 18-й минуте забил румынский хавбек гостей Паул Антон, точно пробивший из-за пределов штрафной площади прямо в сетку ворот хозяев поля.
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«Крылья Советов» обыграли ФК «Оренбург»

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Три удаления и всего один забитый мяч: ФК «Оренбург» проиграл «Крыльям Советов»

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«Крылья Советов» обыграли в гостях «Оренбург» - 1:0

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Назван лучший игрок матча «Оренбург» — «Крылья Советов»

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Рыжиков признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Крылья Советов»

Матч ТВ20 октября в 06:35

Антон: в концовке матча с «Оренбургом» было сильное напряжение, но таков футбол

Чемпионат20 октября в 07:51
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