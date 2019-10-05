РПЛ
Sport24.ru«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча самарцев забил нападающий Александр Соболев.
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Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Единоборства
Андрей Корешков спорно проиграл Лоренцу Ларкину
Последующие несколько секунд Корешков буквально выживал, но всё же, сумел выстоять. Бой перешёл в заключительный, 3-й раунд.
Руфайт.ком 12:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru вчера в 12:17
Происшествия
Нефтепровод взорвался в Колумбии
RT на русском 20:18
Культура
Таганрожец Павел Деревянко рассказал о работе с президентом Украины
Donday.ru 03 октября в 16:10
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Политика
В Иране освободят задержанную российскую журналистку
Иранские власти освободят задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Аббас Мусави.
РИА Новости вчера в 12:18
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 03 октября в 16:45
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета 00:50
Здоровье
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Ученые и врачи рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом 5 октября сообщил портал «МедикФорум».
Известия 19:05
Наука
«Рождение» вирусов впервые записали на видео
Naked Science 14:28
Кино
Мишель Пфайффер не исключила, что про Малефисенту снимут третий фильм
Обладательница премии "Золотой глобус" и трехкратная номинантка на премию Американской киноакадемии "Оскар" американская актриса Мишель Пфайффер в пятницу представила в России фильм "Малефисента: Владычица тьмы".
ТАСС вчера в 05:23
Экономика
Совет Федерации ОБОМЛЕЛ от заявлений Штыгашева
Владимир Штыгашев ярко и жестко выступил накануне в Совете Федерации в защиту своей маленькой республики Хакасия, отмечает 19rus.info.
ИА Хакасия вчера в 23:29
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Армия и оружие
Украинское командование отчиталось о потерях за прошедшие сутки
В результате боевых действий за прошедшие сутки в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести.
ИА Новороссия 03:00
Общество
У Ксении Бородиной «волосы встали дыбом» от иска Грудинина
56orb.ru вчера в 09:12
Гаджеты
Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp
Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.
РЕН ТВ 03 октября в 10:37
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Наука
Путешествующие черные дыры усилили электромагнитные волны
Швейцарские физики рассчитали, как равномерно движущаяся черная дыра взаимодействует с падающими на нее электромагнитными волнами.
N+1 вчера в 06:25
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный 05:50
Политика
Россия и Венесуэла подписали соглашения о сотрудничестве
Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Каракас.
Вести.Ru 21:01
Политика
Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости 21:03
Единоборства
Али Ахмедов нокаутировал Эндрю Гонсалеса
Уже на первой минуте боя Ахмедов отправил своего соперника Эндрю Эрнандеса в нокдаун, и хотя тот сумел встать до окончания отсчета, рефери принял решение остановить поединок, зафиксировав победу Ахмедова техническим нокаутом.
Allboxing.ru 21:07
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Футбол
Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России
Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
Sportbox.RU 17:21