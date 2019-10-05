РПЛ
Sport24.ru«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча самарцев забил нападающий Александр Соболев.
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Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета 23:02
Происшествия
В ДТП в центре Читы погиб один человек
Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух иномарок в центре Читы, сообщила журналистам пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
ТАСС 22:21
Гаджеты
Смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку
3DNews 03 октября в 01:14
Религия
День памяти святой мученицы Ираиды: Что нельзя делать и каковы традиции 6 октября
6 октября 2019 года православные верующие почитают память святой мученицы Ираиды, жившей в Александрии.
Пятый канал 17:07
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
News.ru 02 октября в 17:57
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Кино
Netflix представит четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
Inc-news.ru 03 октября в 14:26
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу
Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 21:50
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Наука
Ученые рассказали о пагубном влиянии сырых овощей на кишечник
Американские ученые рассказали, как сырые овощи отражаются на деятельности кишечника.
Известия 17:11
Волейбол
Российские волейболисты проиграли бразильцам на Кубке мира
После четырех матчей сборная России занимает шестое место в турнирной таблице Кубка мира, одержав две победы.
ТАСС Спорт 02:54
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Происшествия
В Британии назревает скандал после ДТП с участием жены дипломата США
Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru 20:55
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском вчера в 18:05
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН 22:38
Общество
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября
Общий фон недели с 7 по 13 октября будет связан с постоянной сменой настроений, планов и выводов.
Пятый канал 10:00
Футбол
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Лестером»
Газета.Ru 13:36
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Политика
Тегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик
4 октября посол Ирана в Москве Мехди Санаи на встрече с замглавы МИД России Игорем Моргуловым подтвердил, что российская журналистка Юлия Юзик будет скоро освобождена.
Известия 10:57
Хоккей
Панарин и Бучневич поучаствовали в победе над «Оттавой»
Еще один российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал результативный пас и забросил шайбу в большинстве, набрав очки во второй игре подряд.
Газета.Ru 22:41
Здоровье
О чем сигнализирует дергающийся глаз
Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.
Московский Комсомолец 22:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru вчера в 12:17
Футбол
Слуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
RT на русском 17:50
Здоровье
Медиков, уходящих из НИИ им. Блохина, могут не взять в госучреждения
Радио Комсомольская правда вчера в 10:18
Армия и оружие
Командование ДНР обвинило Киев в саботировании процесса разведения сил
Уточняется, что своими действиями штаб «ООС» саботирует мирный процесс, который согласован на самом высоком уровне, стремясь обвинить Народную милицию ДНР в целенаправленном обострении ситуации на линии боевого соприкосновения.
ИА Новороссия 08:30