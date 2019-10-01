РПЛ
Sport24.ru«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча самарцев забил нападающий Александр Соболев.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
«В Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами 12–17 м/с»,— заявили в МЧС.
Коммерсантъ 01:29
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс вчера в 11:30
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть гриппом
Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru 04 октября в 12:17
Единоборства
Деревянченко дал комментарий после боя с Головкиным
В первом раунде Деревянченко был отправлен в нокдаун, однако смог продолжить бой.
Газета.Ru 02:13
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".
РИА Новости вчера в 22:44
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Московский Комсомолец 04 октября в 07:24
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04 октября в 02:47
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
Российская газета 01:53
Политика
Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций
Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
BFM.ru вчера в 10:27
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
REGNUM вчера в 16:09
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
Ядерная война может в 2025 году разгореться между Индией и Пакистаном, пишет Der Standard.
Известия вчера в 16:48
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых распространенных автомобилей в России.
Автоновости дня вчера в 00:36
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 04 октября в 02:45
Общество
Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски
Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
ИА InterMedia 04 октября в 07:59
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Российская певица Алла Пугачева была замечена вместе с младшими детьми Лизой и Гарри в планетарии Москвы.
Народные новости вчера в 08:53
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Игры
В Mortal Kombat 11 появились Сара Коннор и Харли Квинн
Студия NetherRealm выпустила в качестве дополнения Mortal Kombat 11 скины (облики персонажей) Сары Коннор и Харли Квинн для Сони Блейд и Кесси Кейдж соответственно.
REGNUM 03 октября в 06:40
Политика
Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в столице Ирана
VSE42.RU 04 октября в 05:33
Хоккей
«Сибирь» сообщила о смерти хоккеиста Мнацяна
Российская газета 01:01
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Политика
Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере
Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.
News.ru 01:52
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о впечатлениях от свадьбы Дарьи Клюкиной
Недавно телеведущая рассказала подписчикам о своих впечатлениях.
OAnews вчера в 05:54
Армия и оружие
В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ 02:05