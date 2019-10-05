РПЛ
Sport24.ru«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча самарцев забил нападающий Александр Соболев.
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Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «Сейчас у „МЮ“ мало нападающих, но я с радостью продал Лукаку»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему принял решение продать нападающего Ромелу Лукаку.
Sportbox.RU 16:58
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Политика
Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).
РБК 14:49
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Армия и оружие
The National Interest назвало самые опасные бомбардировщики России
Журналисты американского издания The National Interest составили список самых опасных бомбардировщиков России, которые могут нанести огромный урон противнику.
ПолитРоссия 07:52
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Футбол
«Милан» в большинстве удержал победу над «Дженоа»
Неудачники последних нескольких туров Серии А, «Дженоа» и «Милан», сошлись в очной битве.
Евро-футбол.ру 16:50
Политика
ФБР час допрашивало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудники ФБР устроили допрос депутату Госдумы Инге Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
Известия 18:21
Политика
Хейли заявила, что США никогда не смогут доверять России
США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 16:47
Шоу-бизнес
Старшая дочь Эммануила Виторгана Ксения Румянцева не общается с отцом
Оказалось, что на самом деле отношения в семье Эммануила Гедеоновича оставляют желать лучшего, ведь самая старшая дочь не общается с родителем.
OAnews 09:09
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Авто
В Новосибирске разработают летающий автомобиль
Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
Москва 24 11:04
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Футбол
Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова
Спорт-Экспресс 09:25
Футбол
«Краснодар»-«Спартак»: эксперты уверены в победе «быков»
Аналитики (26%) уверены в победе хозяев поля, в то время как семь процентов отечественных экспертов предпочитают взять ставку на викторию гостей.
ODDS.ru 03:27
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости 09:13
Футбол
Гризманн может покинуть «Барселону» из-за конфликта с Месси
Боссы клуба из столицы Каталонии дают Гризманну срок до конца сезона, чтобы тот наладил свои отношения с аргентинским нападающим "Барселоны", сообщает Спортс.Ru.
Вести.Ru вчера в 16:55
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Армия и оружие
Россия построит в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
В 2022 году в Коми и Мурманской области на севере европейской России заработают две новые станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Минобороны.
Газета.Ru вчера в 08:20
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Происшествия
Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом
За жизнь полицейского-женщины борются врачи военного госпиталя. Исламиста застрелили во дворе префектуры.
Вести.Ru 11:23
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Политика
Медведев рассказал о сложном положении Зеленского из-за Байдена
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена.
Газета.Ru 09:46
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру вчера в 04:37