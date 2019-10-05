РПЛ

Sport24.ruSport24.ru«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча самарцев забил нападающий Александр Соболев.
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