РПЛ

Sport24.ruSport24.ru«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча самарцев забил нападающий Александр Соболев.
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Соболев вырвался в лидеры гонки бомбардиров РПЛ

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«Сочи» - «Крылья Советов» - 0:1: Соболев классным ударом открывает счёт. ВИДЕО

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Соболев оформил дубль в ворота «Сочи». Видео всех голов 12-го тура РПЛ

Советский спорт08:40
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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
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Врачи знают, что на развитие хронических, угрожающих жизни заболеваний, связанных с курением сигарет, таких как рак легких и эмфизема, требуются десятилетия.
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Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ

На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
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WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

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Новак озвучил цену на транзит газа через Украину

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.
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Армия и оружие

Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году

К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
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После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

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В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
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Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

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Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций

Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
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