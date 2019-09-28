РПЛ
Metaratings«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»
Стартовый матч 11-го тура российской Премьер-Лиги прошёл в Самаре, где местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Основные события встречи произошли во втором тайме.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Общество
В России могут создать базу данных плательщиков ЖКХ
Новая система позволит исключить случаи судебных взысканий задолженностей с добросовестных плательщиков и усложнить жизнь должникам.
Онлайн Вологда вчера в 08:58
Гаджеты
Всё как у Intel. Флагманский процессор AMD дорожает из-за дефицита
Источник обратился к AMD за комментариями, и компания заявила, что цену не повышала.
iXBT.com 12:08
Авто
Mitsubishi показал новые Pajero Sport и ASX для России
В базе Федерального института промышленной собственности появились изображения рестайлинговых внедорожника Pajero Sport и кроссовера ASX.
Российская газета вчера в 08:07
Общество
Вода ушла из девяти домов и около 40 подворий в Комсомольске-на-Амуре
Количество подтопленных домов в Комсомольске-на-Амуре сократилось за сутки до 309, от воды освобождаются и приусадебные участки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в четверг.
ТАСС 25 сентября в 22:02
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости 26 сентября в 03:17
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Российская газета 20:52
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Общество
Внесены изменения в учет трудового стажа до 1 января 2002 года
Отмечается, что пенсионер, который собирается внести изменения в учет стажа, полученного до 2002 года, должен обратиться в ПФР с заявлением в свободной форме.
Primpress.ru 07:10
Политика
Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции
Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Технологии
Систему «суверенного Рунета» внедрит экс-глава Nokia в России
Экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов стал гендиректором компании «Данные — центр обработки и автоматизации», пишет РБК.
Computerworld Россия вчера в 03:47
Политика
Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов
Поводом для вызова Джонсона стали публикации в газете Sunday Times, где указывалось, что Аркури входила в состав британских торговых делегаций, которые возглавлял Джонсон, и получила гранты на £ 126 тыс. При этом известно, что сам Джонсон не раз был гостем в ее лондонском доме, а Аркури называла мэра "одним из лучших своих друзей".
РБК 03:47
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма 04:12
Здоровье
«Масштабы катастрофические»: интервью с врачом-эндоскопистом
О катастрофических масштабах говорят не только за рубежом, но и в России.
ВашГород.ру 14:00
Армия и оружие
В Сирии начнет работу новая судоремонтная мастерская
Слово и Дело 26 сентября в 12:26
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Гаджеты
Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой
Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
Discover24 04:53
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Музыка
Metallica отменила концерты из-за запоя фронтмена
Американская рок-группа Metallica отменила предстоящие концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд находится в лечебнице.
Lenta.ru 18:15
Здоровье
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Авто
ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России
В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Политика
Разведка США изменила требования к анонимам перед подачей жалобы на Трампа
Разведка США тайно изменила требования к подаче жалоб передтем,как поступило обвинительное письмо в адрес президента США Дональда Трампа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:59
Политика
Трамп обвинил демократа Шиффа в искажении его слов
Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета по разведке палаты представителей Адама Шиффа в искажении, ради его дискредитации, содержания разговора американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия 19:54