РПЛ

MetaratingsMetaratings«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»

Стартовый матч 11-го тура российской Премьер-Лиги прошёл в Самаре, где местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Основные события встречи произошли во втором тайме.
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Как «Крылья» побили «Тамбов» - 2:0: все голы матча 11-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru09:14

«Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом»

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