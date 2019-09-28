Встреча проходила в день рождения главного тренера гостей, которому исполнилось 52 года. Праздник не помог «Тамбову» — гости уступили со счетом 2:0. Во втором тайме оба гола были забиты в течение двух минут.

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в день рождения Григоряна

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Армия и оружие Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.

Экономика Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.

Политика Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.

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Здоровье Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.

Авто В Сети опубликованы изображения Kia Sorento нового поколения Форма решетки соответствует тому, что мы видели на последнем внедорожнике от Kia, Telluride, модели, которая, по словам руководителей Kia, поделится своей угловой формой кузова со следующим поколением Sorento & Sportage.

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Политика Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Футбол Гвардиола отказался от январских закупок Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.