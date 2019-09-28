РПЛ
Нева Спорт«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в день рождения Григоряна
Встреча проходила в день рождения главного тренера гостей, которому исполнилось 52 года. Праздник не помог «Тамбову» — гости уступили со счетом 2:0. Во втором тайме оба гола были забиты в течение двух минут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Соболева принес «Крыльям Советов» победу на «Тамбовом», судья показал 12 желтых карточек
Спорт день за днем09:11
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в США, пятеро пострадали
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в округе Балтимор (штат Мэриленд).
РЕН ТВ 16:42
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Политика
Соловьев оценил слова Лаврова о публикации переговоров Путина и Трампа
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о возможности публикаций стенограмм переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
РИА Новости 02:58
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских военно-морских сил США были замечены у берегов Крыма 28 сентября.
REGNUM 19:25
Экономика
Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Первый снег выпадет в Приморье уже на будущей неделе
Погода в регионе изменится в середине недели. Подошедший к Приморью атмосферный фронт вызовет осадки.
Primpress.ru 02:02
Здоровье
Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита
Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum вчера в 07:26
Авто
В Сети опубликованы изображения Kia Sorento нового поколения
Форма решетки соответствует тому, что мы видели на последнем внедорожнике от Kia, Telluride, модели, которая, по словам руководителей Kia, поделится своей угловой формой кузова со следующим поколением Sorento & Sportage.
SpeedMe 26 сентября в 13:51
Здоровье
Специалисты назвали пять продуктов, которые мешают похудеть
По мнению ряда медицинских специалистов, регулярное употребление некоторых продуктов питания приводит к накоплению жира.
NewInform 06:25
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Общество
Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости 19:14
Политика
Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания вчера в 14:49
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество
В РПЦ раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки.
Lenta.ru 17:28
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru 05:25
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу "360" объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.
РИА Новости 17:46
Шоу-бизнес
Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней
Политика Сегодня 13:17
Спорт
Во Владивостоке прошел IV международный Galaxy Vladivostok Marathon
Primpress.ru 03:30
Гаджеты
Сотни миллионов iPhone оказались уязвимы
Эксперт по кибербезопасности, известный в Twitter как axi0mX, поделился результатом своего исследования OS-устройств, работающих на процессорах от A5 (iPhone 4S) до A11 (iPhone 8 и iPhone X). Гаджеты оказались «дырявыми» на уровне загрузчика.
Телеканал 360° 06:49
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.
Известия 16:10
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0
РИА Новости 14:01
Футбол
Гвардиола отказался от январских закупок
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов этой зимой.
Газета.Ru 19:06
Здоровье
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря
Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
Московский Комсомолец вчера в 09:22