Стартовый матч 11-го тура российской Премьер-Лиги прошёл в Самаре, где местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Основные события встречи произошли во втором тайме.

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