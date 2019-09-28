РПЛ
ГТРК Самара«Крылья Советов» за 2 минуты переиграли «Тамбов»
Занимавшие последнюю строчку турнирной таблицы "Крылья Советов" принимали дебютанта элитного дивизиона "Тамбов". Первый тайм обошелся без забитых мячей. Зато во втором тайме "Крылья Советов" выдали ударный игровой отрезок и за 2 минуты обеспечили победу в матче.
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