Занимавшие последнюю строчку турнирной таблицы "Крылья Советов" принимали дебютанта элитного дивизиона "Тамбов". Первый тайм обошелся без забитых мячей. Зато во втором тайме "Крылья Советов" выдали ударный игровой отрезок и за 2 минуты обеспечили победу в матче.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Политика Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Технологии Boston Dynamics начала продажи робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.

Политика Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.

Космос Ученые из США нашли в Солнечной системе признаки черной дыры Специалисты нашли признаки существования черной дыры, которая образовалась в период зарождения Солнечной системы.

Политика Госдеп США возобновил расследование «почтового дела» Клинтон ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.

Финансы S&P спрогнозировало курс доллара на Украине на три года Прогноз S&P Global Ratings на ближайшие три года выглядит так: в 2020 год доллар будет стоить 27,50 гривен, в 2021 год — 28,00 гривен, а в 2022 году — 28,50 гривен за доллар.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Общество С 29 сентября введен новый обязательный документ для приема на работу Новая форма с 29 сентября Вместо карточки СНИЛС введена форма под названием АДИ-РЕГ.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Политика На Украине высказались об усилении позиций России в мире Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.

Финансы До каких пределов может взлететь доллар и упасть евро Рубль в сентябре торгуется подвижно, но в целом смотрится стабильным и устойчивым на фоне общемировой качки, перепадов настроений в нефти и ухудшения отношения инвесторов к риску.

Гаджеты Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.

Авто Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.

Политика Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана «Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.

Политика Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.

Футбол Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом» Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Футбол Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.