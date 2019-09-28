РПЛ
Газета.Ru«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" одержал домашнюю победу над "Тамбовом" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей забитыми мячами отличились Александр Соболев и Максим Канунников.
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Гол Соболева принес «Крыльям Советов» победу на «Тамбовом», судья показал 12 желтых карточек
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