Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" одержал домашнюю победу над "Тамбовом" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей забитыми мячами отличились Александр Соболев и Максим Канунников.

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