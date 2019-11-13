"Крылья Советов" заплатят штраф за драку между болельщиками, которая произошла во время матча между самарской командой и казанским "Рубином". Напомним, встреча команд закончилась вничью 0:0. Однако во время игры фанаты обеих команд устроили потасовку. В драке участвовало несколько десятков человек.

«Крылья Советов» оштрафовали за драку между болельщиками

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