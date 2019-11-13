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АиФ Самара«Крылья Советов» оштрафованы на 520 тысяч рублей
Не избежал наказания и казанский «Рубин». Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, ещё на 30 тысяч – за выход за пределы технической зоны без разрешения старшего тренера Шаронова, и на 200 тысяч – за неправомерные действия зрителей.
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«Им нужно было кого-то наказать»: «Рубин» вступился за сотрудника-хулигана
БИЗНЕС Online12 ноября в 07:51
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:35, Вашингтон
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