Не избежал наказания и казанский «Рубин». Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, ещё на 30 тысяч – за выход за пределы технической зоны без разрешения старшего тренера Шаронова, и на 200 тысяч – за неправомерные действия зрителей.

«Крылья Советов» оштрафованы на 520 тысяч рублей

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