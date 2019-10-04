«Манчестер Юнайтед» не обращался с предложением о покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом РБК сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.

Театры Марк Варшавер станет худруком «Ленкома» Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Гаджеты Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Происшествия Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.

Гаджеты Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.

Политика Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО.

Политика Лукашенко прогнозирует давление на дружбу Белоруссии с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что дружба Минска и Киева будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.

Авто Обновлён вседорожный хэтчбек Renault Kwid Популярный бюджетный хэтчбек Renault Kwid получил 1-й за 4 года производства серьёзный рестайлинг.

Экономика Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.

Космос NASA опубликовало звучание Марса Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».

Политика Грузия захотела скорейшего возобновления авиасообщения с Россией Грузия выступает за восстановление авиасообщения с Россией и приветствует ускорение данного процесса.

Общество Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.

Единоборства Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.

Армия и оружие Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.

Политика Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.

Политика Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в подрыве стабильности Латинской Америки Политика России, Китая и Ирана в Латинской Америке подрывают стабильность в регионе, заявил глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на встрече с журналистами.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Происшествия Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.

Космос Уфолог обнаружил в кратерах на Меркурии инопланетные базы Известный тайваньский эксперт по уфологии Скотт Уоринг сообщил об удивительной находке на планете Меркурий.

Музыка Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.