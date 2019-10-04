Футбол
РБК«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
«Манчестер Юнайтед» не обращался с предложением о покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом РБК сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
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Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РИА Новости 09:49
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Театры
Марк Варшавер станет худруком «Ленкома»
Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
Культуромания 09:36
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 03:14
Спорт
Акименко выиграл серебро ЧМ, Иванюк – бронзу
ProstoProSport 15:18
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать
Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.
OAnews 02 октября в 07:20
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Тамань, где осмотрит портово-индустриальный промышленный парк ОТЭКО.
РИА Новости 07:35
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна 02 октября в 15:05
Политика
Лукашенко прогнозирует давление на дружбу Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что дружба Минска и Киева будет ощущать давление и с Запада, и с Востока.
RT на русском 08:21
Авто
Обновлён вседорожный хэтчбек Renault Kwid
Популярный бюджетный хэтчбек Renault Kwid получил 1-й за 4 года производства серьёзный рестайлинг.
UsedCars.ru вчера в 10:25
Экономика
Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке
Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily 04:01
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Политика
Грузия захотела скорейшего возобновления авиасообщения с Россией
Грузия выступает за восстановление авиасообщения с Россией и приветствует ускорение данного процесса.
Известия 18:55
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат вчера в 06:40
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:34
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru 12:50
Политика
Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
РИА Новости 18:43
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в подрыве стабильности Латинской Америки
Политика России, Китая и Ирана в Латинской Америке подрывают стабильность в регионе, заявил глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на встрече с журналистами.
REGNUM 19:31
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Ростовской областной суд признал трех человек виновными в покушении на подготовку и участие в массовых беспорядках, сообщается на сайте суда.
РБК 12:13
Космос
Уфолог обнаружил в кратерах на Меркурии инопланетные базы
Известный тайваньский эксперт по уфологии Скотт Уоринг сообщил об удивительной находке на планете Меркурий.
OAnews 02 октября в 12:27
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55
Музыка
Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке
Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Народные новости 07:19
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Вести.Ru 18:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54