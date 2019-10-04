«Манчестер Юнайтед» не обращался с предложением о покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом РБК сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.

Здоровье Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.

Экономика В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".

Кино Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту» МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).