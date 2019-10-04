Футбол
РБК«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
«Манчестер Юнайтед» не обращался с предложением о покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом РБК сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
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Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S10
Компания Samsung решила снизить цены на смартфоны линейки Galaxy S10. Причём снизить весьма существенно.
Шоу-бизнес
Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе
Звезду возмущают такие разговоры о минувших отношениях.
Кино
Marvel Studios выпустила тизер VR-боевика Avengers: Damage Control
Компания Marvel Studios анонсировала игру Avengers: Damage Control, пишет 3D news.
Происшествия
Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Армия и оружие
Минобороны РФ получило партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Российское оборонное ведомство получило новые истребители-бомбардировщики Су-34.
Политика
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом
Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук и сломало печать
Файлы пропадают из перечня печати. Все прочие процессы Windows 10 остаются нетронутыми, а пользователи могут использовать полный функционал.
Наука
Генетическое редактирование придало мухам ядовитость бабочек
Политика
В палате представителей США потребовали от Пенса документы по Украине
Председатели комитетов палаты представителей конгресса США по разведке, по иностранным делам и по реформам и надзору запросили у вице-президента Соединённых Штатов Майкла Пенса документы по Украине.
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Общество
Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi, Huawei, Samsung и ряд других назвали опасными
В компании Google сообщили об уязвимости в коде операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать root-доступ к смартфонам жертв.
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Происшествия
Тысячи протестующих вышли на улицы Багдада
На центральную площадь иракской столицы вышли тысячи людей, недовольных нищетой, безработицей и коррупцией.
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
Гаджеты
Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate
Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
Экономика
В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».