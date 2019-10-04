Футбол

РБКРБК«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

«Манчестер Юнайтед» не обращался с предложением о покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Об этом РБК сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.
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В «Крыльях Советов» прокомментировали сообщения об интересе МЮ к Соболеву

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