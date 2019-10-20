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Свободная Пресса«Крылья Советов» победили «Оренбург»
В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом». Подопечные Миодрага Божовича победили соперника со счётом 1:0 и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице.
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