РПЛ
Свободная Пресса«Крылья Советов» победили «Оренбург»
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
|18′
Паул Антон
|27′
Максим Канунников
Филип Рогич
|45′
Рикарду Алвеш
|56′
|63′
Паул Антон
|71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
|76′
|83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
|89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
|89′
Тимур Аюпов
|90′+3′
|90′+3′
Александр Анюков
|90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
38
Климович
12
Малых
20
Фамейе
4
Радакович
13
Терехов
11
Чуканов
10
Алвеш
8
Мишкич
5
Аюпов
32
Кулишев
9
Деспотович
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
99
Канунников
8
Гацкан
77
Кабутов
20
Мияйлович
69
Голенков
40
Тимофеев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом». Подопечные Миодрага Божовича победили соперника со счётом 1:0 и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.
Газета.Ru 03:06
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Происшествия
ФСБ задержала мужчину за вывоз из России 750 млн рублей
В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей.
Газета.Ru 03:52
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском 04:17
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Газета.Ru 19 октября в 23:06
Кино
«Малефисента 2» возглавила российский прокат в выходные
Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные.
Piter.tv 02:22
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
Число пострадавших в результате прорыва дамб и затопления поселка Щетинкино Красноярского края увеличилось с 27 до 44 человек.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
СК завершил расследование ДТП в Тверской области с 13 погибшими
Следственный комитет Тверской области завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором в 2018 году погибли 13 человек, говорится в понедельник, 21 октября, на сайте СК России.
Известия 04:10
Технологии
«Роскачество» дало советы на случай кражи смартфона
Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
Известия 03:05
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Известия вчера в 22:49
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Армия и оружие
Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии
Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19
Единоборства
После боя на турнире ММА в Сочи произошла массовая драка
После главного боя вечера на турнире ММА Fight Nights Global 95 в Сочи между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым произошла массовая драка.
News.ru вчера в 11:01
Общество
Уроженец Одессы вошел в список миллиардеров Forbes
Уроженец Одессы Влад Шмунис стал долларовым миллиардером благодаря сделке своего корпоративного провайдера RingCentral и американской компании Avaya, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 15:57
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 02:03
Наука
Курение увеличивает риск диабета второго типа
Группа ученых из Школы медицины в Нью-Йорке провела исследование и пришла к выводу, что среди курящих людей диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем среди некурящих.
MedikForum.ru 18 октября в 06:42
Экономика
В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году
Прогнозировать возможные сокращения в будущем году сложно, не ясны отрасли-драйверы развития для создания новых рабочих мест, сообщил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
РИА Новости 04:10
Хоккей
Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»
Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 03:29
Экономика
Забайкалье получит 2,9 млрд рублей федеральной дотации
Забайкальский край получит 2,9 млрд рублей дотации из федерального бюджета, часть этих средств будет направлена на сокращение государственного долга, сообщила пресс-служба губернатора региона.
ТАСС 04:14
Авто
Назвали вредные привычки автовладельцев
Ну и наконец, последней вредной привычкой назвали перегрузку автомобиля при движении по неидеальным дорогам.
Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 03:00
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета вчера в 20:41
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Актуальные Новости 18 октября в 04:50
Шоу-бизнес
Юлию Ковальчук раскритиковали за яркий макияж и красную помаду
Bimru.ru вчера в 13:55