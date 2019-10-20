РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Крылья Советов» победили «Оренбург»

Оренбург — Крылья Советов
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
18′
Паул Антон
27′
Максим Канунников
Филип Рогич
45′
Рикарду Алвеш
56′
63′
Паул Антон
71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
76′
83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
89′
Тимур Аюпов
90′+3′
90′+3′
Александр Анюков
90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
В матче 13 тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Оренбургом». Подопечные Миодрага Божовича победили соперника со счётом 1:0 и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице.
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