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Orenday.ruНа игре «Оренбурга» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
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Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 08:15
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Футбол
Каррера может возглавить «Дженоа»
Спорт-Экспресс 15:10
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru вчера в 05:29
Футбол
Черчесов не сбреет усы в случае победы на Евро
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не сбреет усы в случае победы команды на чемпионате Европы 2020 года.
Евро-футбол.ру 15:16
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019», которыми руководил Путин
Внештатная ситуация была зафиксирована на учениях "Гром-2019", финальным этапом которой руководил лично российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 20:28
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor вчера в 22:32
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru 11:57
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Metaratings вчера в 14:59
Теннис
Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля
RT на русском 11:57
Футбол
Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Sports.ru 16:02
Авто
Volvo представила свой первый электромобиль XC40 Recharge
Шведская компания Volvo представила свой первый электромобиль XC40 Recharge, который внешне практически ничем не отличается от обычной версии кроссовера XC40.
UfacityNews.ru 18 октября в 16:56
Происшествия
Власти рассказали о состоянии девочки-маугли из Орла
Руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал о том, в каких условиях содержится 12-летняя девочка из Орла, попавшая в больницу в состоянии истощения 9 октября, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Армия и оружие
Трамп намекнул, что Сирия станет для России новым Афганистаном
В ходе своей недавней встречи с президентом Италии Серджо Матареллой Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии, сравнив её с войной в Афганистане.
CBS Media 18 октября в 10:01
Политика
Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
ТАСС 17:05
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Политика
Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море
Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.
Взгляд.ру 07:59
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером
Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.
Газета.Ru 13:52
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Взгляд.ру 18 октября в 07:14
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Известия 19:04
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ 04:40
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Автомобильные эксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов для зимы в РФ.
ФАН 13:52
Общество
Женщина пообещала не рожать и забеременела 22-м ребенком
Мать самой большой семьи в Британии Сью Рэдфорд рассказала о своей 22-й беременности.
Lenta.ru 19:05
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 18 октября в 11:37
Игры
Опубликовано первое реальное фото Sony PlayStation 5
Первое настоящее фото выходящей в 2020 году игровой консоли Sony PlayStation 5 попало в Интернет.
News.ru вчера в 14:17