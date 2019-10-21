Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.

"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.

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