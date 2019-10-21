Футбол

Вести.RuВести.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

Оренбург — Крылья Советов
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 20 октября
Стадион «Газовик»
18′
Паул Антон
27′
Максим Канунников
Филип Рогич
45′
Рикарду Алвеш
56′
63′
Паул Антон
71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
76′
83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
89′
Тимур Аюпов
90′+3′
90′+3′
Александр Анюков
90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
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Миодраг Божович
Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 20 октября в 12:15

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