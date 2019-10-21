Футбол
Вести.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Чемпионат России, 20 октября
Стадион «Газовик»
|18′
Паул Антон
|27′
Максим Канунников
Филип Рогич
|45′
Рикарду Алвеш
|56′
|63′
Паул Антон
|71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
|76′
|83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
|89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
|89′
Тимур Аюпов
|90′+3′
|90′+3′
Александр Анюков
|90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
38
Климович
12
Малых
20
Фамейе
4
Радакович
13
Терехов
11
Чуканов
10
Алвеш
8
Мишкич
5
Аюпов
32
Кулишев
9
Деспотович
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
99
Канунников
8
Гацкан
77
Кабутов
20
Мияйлович
69
Голенков
40
Тимофеев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
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Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 20 октября в 12:15
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