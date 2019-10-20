РПЛ
Коммерсантъ Самара«Крылья Советов» победили «Оренбург» в матче РПЛ
В воскресенье, 20 октября, футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Оренбург» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на оренбургском стадионе «Газовик» в присутствии 4311 зрителей, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:24, Вашингтон
Армия и оружие
В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным
Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.
Lenta.ru 17:05
Космос
Ученые: В 2031 году женщины смогут родить ребёнка в космосе
Ученые из Нидерландов сообщили, что к 2031 году женщины получат возможность родить ребёнка в космосе.
OAnews 00:42
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Россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Россияне считают, что главными качествами, необходимыми политическому лидеру, обладают Штирлиц («17 мгновений весны») и профессор Преображенский («Собачье сердце»).
Lenta.ru 21:43
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Экономика
Спекулятивные ставки на рост рубля в США упали на 4.5% после 3 недель роста
Отчет отражает изменения за неделю до 15 октября. Рубль за отчетный период на межбанковском рынке подорожал на 1.4%.
Profinance.ru 19:28
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Наука
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Команда ученых из Университета Эмори и Университета Дьюка провела ряд экспериментов с макаками и выяснила, что иммунные гены помнят прошлые обиды (впечатлительны к стрессам).
МедиаПоток 08:33
Авто
Появились первые рендеры нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
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Соловей.Инфо 18 октября в 05:35
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина боролась с онкологией
Российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, как супруга Татьяна Тотьмянина боролась с онкологией.
Экономика сегодня 04:57
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия 20:19
Происшествия
В Красноярском крае в результате ЧП были разрушены пять дамб
В пресс-службе СК РФ рассказали, что пять гидротехнических сооружения были разрушены из-за прорыва дамбы в Курагинском районе.
Капитал страны 13:26
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета 14:46
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
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HTC выпускает новый блокчейн-телефон Exodus 1s
Компания HTC выпускает новый блокчейн-телефон Exodus 1s, работающий как аппаратный регистр.
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Футбол
Юрген Клопп: «Забитый Рэшфордом гол показал все проблемы с VAR»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал систему VAR после матча 9-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1). На 45-й минуте форвард «Ливерпуля» Садио Мане забил гол, который был отменен при помощи VAR.
Матч ТВ 16:25
Наука
В Нижнем Новгороде открыли поглощающие радиацию материалы
Ученые из Нижнего Новгорода обнаружили редкие металлорганические соединения, которые способны поглощать радиацию.
Экономика сегодня вчера в 02:43
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Российская газета 20:41
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Руис: Усик – отличный боец. Предоставлю ему шанс, когда побью Джошуа
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Общество
Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака
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Приморье24 10:12
Экономика
В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн
Решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
RT на русском вчера в 11:10
Политика
Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию
«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
SM News 07:36
Происшествия
В Усть-Куте пьяный пассажир поезда требовал прямой линии с Путиным
Пьяный пассажир поезда устроил дебош на вокзале Усть-Кута.
АиФ Иркутск 21:45
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
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Жизнь червям и мышам продлило торможение нейронов в мозге
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Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28