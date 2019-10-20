РПЛ
Коммерсантъ Самара«Крылья Советов» победили «Оренбург» в матче РПЛ
В воскресенье, 20 октября, футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Оренбург» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на оренбургском стадионе «Газовик» в присутствии 4311 зрителей, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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