РПЛ

Life.ruLife.ru«Крылья Советов» победили «Сочи» благодаря дублю Соболева

ФК "Сочи" на "Фиште" проиграл гостям из Самары со счётом 0:2. Дважды отличился Александр Соболев. Правда, он имел все шансы на хет-трик, но не смог реализовать пенальти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Сочи» - «Крылья Советов» - 0:1: Соболев классным ударом открывает счёт. ВИДЕО

Sport.ru12:29

«Крылья» обыграли «Сочи», Соболев оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров

Спорт-Экспресс13:56

Соболев не реализовал пенальти в матче с «Сочи». Джанаев отбил удар

Sports.ru13:43

Соболев вырвался в лидеры гонки бомбардиров РПЛ

Metaratings14:01

«Сочи» — «Крылья Советов» — 0:2. Видеообзор матча

Sport24.ru15:02

Дубль Соболева принёс «Крыльям Советов» победу в матче с «Сочи»

Чемпионат13:56

Соболев оформил дубль в ворота «Сочи». Видео всех голов 12-го тура РПЛ

Советский спорт08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Происшествия

На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика

В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Футбол

«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1

КП - Казань 14:21
Происшествия

В здании МИД произошло задымление

РБК 16:31
Футбол

Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»

На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Шоу-бизнес

Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия вчера в 21:54
Здоровье

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Российская газета 01:55
Экономика

В Азербайджане рассказали об объёмах торговли с Россией

«В прошлом году объём торговли между нашими странами составил $2,5 млрд, и осуществляемые в этой области последовательные и системные меры дают полное основание говорить, что в 2019 году товарооборот составит $3 млрд», — заявил Мустафаев.
RT на русском 15:05
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником

Дочь Кончаловского и Толкалиной помолвилась со своим избранником Родители девушки уже давно одобрили ее выбор.
Экспресс газета 13:31
Интернет

В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку

В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF.
Татар-информ вчера в 13:12
Политика

Путин посетит крупный частный порт в Тамани

Аргументы и Факты вчера в 08:24
Общество

Нидерланды решили отказаться от «Голландии»

Правительство Голландии решило прекратить позиционировать страну за рубежом как «Голландия», в будущем они планируют использовать только «Нидерланды».
Взгляд.ру вчера в 14:38
Кино

Мишель Пфайффер приехала в Москву

Обладательница «Золотого глобуса» и трехкратная номинантка на премию «Оскар» американская актриса Мишель Пфайффер приехала в столицу на презентацию фильма «Малефисента: Владычица тьмы».
Россия – Культура вчера в 13:32
Футбол

Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»

Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру 15:25
Общество

Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски

Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
ИА InterMedia вчера в 07:59
Политика

Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского

Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.
РБК 12:51
Гаджеты

Samsung снизила цены на смартфоны Galaxy S10

Компания Samsung значительно снизила стоимость смартфонов линейки Galaxy S10 в топовых версиях.
UfaTime.ru 01:36
Политика

Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес

Старшая дочь Эммануила Виторгана Ксения Румянцева не общается с отцом

Оказалось, что на самом деле отношения в семье Эммануила Гедеоновича оставляют желать лучшего, ведь самая старшая дочь не общается с родителем.
OAnews 09:09
Происшествия

В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников

В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия вчера в 01:10
Культура

Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником

Телепрограмма вчера в 06:36
Общество

Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей

В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Политика

КНДР прекратила переговоры с США

Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости 15:03
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Lenta.ru 06:07
Футбол

Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.ру 14:14
Футбол

Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Лестером»

Газета.Ru 13:36
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv вчера в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное