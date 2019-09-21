РПЛ
ТРК Губерния«Крылья Советов» после первого тайма проигрывают грозненскому «Ахмату»
Единственный мяч самарцы пропустили на 28-й минуте встречи. В Грозном завершился первый тайм матча 10-го тура между местным "Ахматом" и "Крыльями Советов". После первой половины игры подопечные Миодрага Божовича уступают сопернику с минимальным счетом 0:1.
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