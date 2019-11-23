«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Из-за дисквалификации матч пропустят Максим Карпов и Срджан Мияйлович. Также из-за травм не смогут помочь команде Паул Антон, Дмитрий Комбаров, Денис Якуба и Максим Канунников.

«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА

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