РПЛ
Спорт-Экспресс«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
|48′
Александр Соболев
|56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
|58′
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
98
Обляков
10
Дзагоев
20
Кучаев
9
Чалов
8
Влашич
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
3
Чернов
90
Бурлак
2
Полуяхтов
17
Зиньковский
8
Гацкан
40
Тимофеев
14
Гынсарь
7
Соболев
9
Радоньич
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Из-за дисквалификации матч пропустят Максим Карпов и Срджан Мияйлович. Также из-за травм не смогут помочь команде Паул Антон, Дмитрий Комбаров, Денис Якуба и Максим Канунников.
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ЦСКА - Крылья Советов 24 ноября 2019 года: прямая трансляция матча 17 тура РПЛ
КП - Самаравчера в 17:00
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