РПЛ
Спорт-Экспресс«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
|Вратарь
35
|Защитник
2
62
78
|Полузащитник
8
17
20
23
25
98
|Нападающий
9
Крылья Советов
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
22
90
|Полузащитник
8
17
40
|Нападающий
7
9
14
«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Из-за дисквалификации матч пропустят Максим Карпов и Срджан Мияйлович. Также из-за травм не смогут помочь команде Паул Антон, Дмитрий Комбаров, Денис Якуба и Максим Канунников.
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ЦСКА - Крылья Советов 24 ноября 2019 года: прямая трансляция матча 17 тура РПЛ
КП - Самаравчера в 17:00
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