РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА

ЦСКА — Крылья Советов
сегодня
в 11:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА
Вратарь
35
Игорь Акинфеев
  
Защитник
2
Марио Фернандес
  
62
Вадим Карпов
  
78
Игорь Дивеев
  
Полузащитник
8
Никола Влашич
  
17
Арнор Сигурдссон
  
20
Константин Кучаев
  
23
Хердюр Магнуссен
  
25
Кристиян Бистрович
  
98
Иван Обляков
  
Нападающий
9
Федор Чалов
  
Крылья Советов
Вратарь
1
Сергей Рыжиков
  
Защитник
2
Владимир Полуяхтов
  
3
Никита Чернов
  
22
Александр Анюков
  
90
Тарас Бурлак
  
Полузащитник
8
Александр Гацкан
  
17
Антон Зиньковский
  
40
Артем Тимофеев
  
Нападающий
7
Александр Соболев
  
9
Деян Радоньич
  
14
Раду Гынсарь
  
«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Из-за дисквалификации матч пропустят Максим Карпов и Срджан Мияйлович. Также из-за травм не смогут помочь команде Паул Антон, Дмитрий Комбаров, Денис Якуба и Максим Канунников.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 15:00

Тренерский штаб Миодрага Божовича взял на матч с ЦСКА 16 футболистов

Волжская коммуна03:21

ЦСКА – «Крылья Советов». 24.11.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:33

ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Владислава Радимова на матч 17-го тура РПЛ

Чемпионат09:00

ЦСКА - Крылья Советов 24 ноября 2019 года: прямая трансляция матча 17 тура РПЛ

КП - Самаравчера в 17:00

ЦСКА — «Крылья Советов». Видеотрансляция

Sport24.ru09:14

Прогноз Титова на матч ЦСКА - «Крылья Советов»

Sport.ru07:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество

Свыше 110 человек погибли в ходе протестов в Ираке

Московский Комсомолец 10:11
Футбол

Роналду вернулся к тренировкам с «Ювентусом»

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Футбол

Наставник «Оренбурга» может уйти из клуба из-за судейства

Главный тренер "Оренубрга" Владимир Федотов может покинуть свой пост из-за необъективного судейства, сообщает Sport24.
Газета.Ru 08:35
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В конце ноября 2017 года начальник Генерального штаба РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Крыму создана самодостаточная группировка российских войск.
Газета.Ru 08:59
Политика

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
РИА Новости 08:01
Футбол

Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
Soccer.ru 10:17
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия 07:37
Происшествия

Военные на танке Т-80 вытащили вылетевший с трассы автобус в Приамурье

В Амурской области вылетевший с трассы автобус удалось вытащить с помощью танка Т-80.
Газета.Ru 09:32
Хоккей

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:37
Культура

Директор и участник «Уральских пельменей» рассказал, обсуждается ли возвращение Светлакова в команду

URA.Ru 07:37
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Футбол

Хусаинов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»

Джикия же правой рукой задерживал Кухарчика. Явный фол, после которого должны были назначить пенальти.
Чемпионат 08:55
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

RT на русском 09:27
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
РБК 08:58
Армия и оружие

Times узнала о планах Британии существенно сократить численность армии

РБК 09:14
Политика

Вещи моряков «керченской провокации» сгнили от влажности

Пропавшие личные вещи украинских моряков с военных кораблей, принимавших участие в провокации в Керченском проливе, сгнили.
Аргументы недели 07:53
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа

РИА Новости 06:17
Общество

Для здоровья кишечника наиболее полезными фруктами являются груши

Груши являются хорошим источником клетчатки (2,7 г на 100 г) и высокоэнергетическим фруктом.
Live24 04:27
Армия и оружие

На Украине рассказали о «снайперах Путина», оставляющих «побратимов» без ушей

«Снайпера заезжают буквально каждые две недели, российские в основном», — рассказывает на камеру неонацист по прозвищу «Змей».
Rusvesna.su 09:53
Общество

Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте

Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
Коммерсантъ 06:50
Игры

В Star Citizen станет доступен тестовый период

Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
Vevby.ru вчера в 18:36
Хоккей

«Трактор» одержал «сухую» победу над «Торпедо» в КХЛ

РИА Новости 09:39
Футбол

«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес

Bookmaker-ratings.ru 00:11
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
Теннис

Сборные Испании и Канады сыграют в финале Кубка Дэвиса

Metaratings 03:06
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное