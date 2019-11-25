РПЛ

SamRU.ruSamRU.ru«Крылья Советов» проиграли ЦСКА

ЦСКА — Крылья Советов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 24 ноября
Стадион «ВЭБ Арена»
48′
Александр Соболев
56′
Александр Гацкан
Арнор Сигурдссон
Алан Дзагоев
58′
Хёрдур Магнуссон
65′
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
68′
Никола Влашич
75′
78′
Раду Гынсарь
Антон Терехов
Кристиян Бистрович
Яка Бийол
81′
81′
Антон Зиньковский
Дмитрий Кабутов
84′
Александр Соболев
Егор Голенков
86′
Деян Радоньич
90′+2′
Антон Терехов
В воскресенье 24 ноября самарские футболисты "Крыльев Советов" провели матч с московским ЦСКА в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги. Счет игры - 0:1 в пользу москвичей. Единственный гол забит на 75-й минуте Никола Влашич.
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