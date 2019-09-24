На 2 забитых москвичами мяча самарцы ни разу не ответили. Встреча завершилась со счетом 2:0. "Крылья Советов", таким образом, вылетели из борьбы за Кубок. Следующая игра пройдет в рамках 11 тура российской Премьер-Лиги.

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Политика Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Политика США расширили санкции против РФ Вашингтон ввел ограничительные меры против пяти российских судов, базирующейся в Москве компании Maitime Assistance LLC и трех граждан РФ из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии.

Политика Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Происшествия При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных устройств Приложения в представленной ОС запускаются на 10% быстрее, а новая система безопасности, созданная на протоколе шифрования Adiantum, позволяет защищать смартфон, не забирая его основные ресурсы.

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

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Происшествия Задержаны восемь подозреваемых в убийстве подмосковного депутата Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали восьмерых мужчин, подозреваемых в убийстве депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и членов её семьи в 2012 году.

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Гаджеты OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.

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