На 2 забитых москвичами мяча самарцы ни разу не ответили. Встреча завершилась со счетом 2:0. "Крылья Советов", таким образом, вылетели из борьбы за Кубок. Следующая игра пройдет в рамках 11 тура российской Премьер-Лиги.

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