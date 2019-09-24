Московская команда отпраздновала победу и на этот раз. «Торпедо» одолело самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. «Крылья Советов» покидают Кубок России уже после первого матча. Следующий матч самарцы проведут в субботу, 28 сентября, встретившись с «Тамбовом» в 11-м туре чемпионата страны.

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Политика Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией.

Происшествия Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.

Политика Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.

Политика Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

Экономика Названа доля суррогатного топлива на заправках РФ Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн в год, из которых 6 млн тонн — некачественное топливо.

Технологии Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.

Футбол «Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

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Происшествия Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.

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Политика Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен.

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Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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