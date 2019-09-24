Футбол
СитиТрафик«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» в Кубке России
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Максим Шоркин
|36′
Иван Сергеев
|45′+1′
Московская команда отпраздновала победу и на этот раз. «Торпедо» одолело самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. «Крылья Советов» покидают Кубок России уже после первого матча. Следующий матч самарцы проведут в субботу, 28 сентября, встретившись с «Тамбовом» в 11-м туре чемпионата страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Торпедо» — «Крылья Советов»: пройдут ли представители элиты дальше?
Все про Спорт ру24 сентября в 10:12
На матче Кубка России между «Торпедо» и «Крыльями Советов» ожидается аншлаг
Матч ТВ24 сентября в 05:01
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Политика
Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Грузией.
RT на русском вчера в 15:06
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
В результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул в среду, 25 сентября, травмы получили 49 человек, 48 из них лечатся амбулаторно, еще одна женщина — находится в больнице с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:35
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.
РБК вчера в 22:58
Экономика
Названа доля суррогатного топлива на заправках РФ
Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн в год, из которых 6 млн тонн — некачественное топливо.
REGNUM 02:46
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru вчера в 08:00
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
Арестованный священник Стремский обвинен в изнасиловании детей
Следователи обвинили арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса.
Известия 02:26
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе показали чувства на публике
Российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе появились вместе на светском мероприятии 24 сентября, где не стали скрывать, что друг к другу неравнодушны.
Вечерняя Москва вчера в 20:07
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили
Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен.
РБК 02:00
Авто
Suzuki выпустит маленький доступный кроссовер длиной 3,6 метра
Индийская компания Maruti Suzuki опубликовала тизер нового маленького кроссовера под названием S-Presso.
AutoNews 24 сентября в 06:58
Шоу-бизнес
Алена Шишкова резко отреагировала на обвинения в анорексии
Алена Шишкова резко отреагировала на слова хейтеров. Она попросила публику проявить чувство такта.
RuNews24.ru вчера в 07:19
Авто
65 внедорожников Jeep Cherokee отзовут в России
Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня вчера в 04:40
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Армия и оружие
Польша начала создание второго по величине в стране военного полигона
Военный полигон создается польской армией на востоке республики.
Известия 01:46
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных устройств
Android 10 (Go Edition) разработана специально для смартфонов, объём оперативной памяти которых не превышает 1,5 ГБ.
Live24 00:25
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости вчера в 11:32
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19