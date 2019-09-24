Футбол

ГТРК СамараГТРК Самара«Крылья Советов» проиграли «Торпедо»

Торпедо (Москва) — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Максим Шоркин
36′
Иван Сергеев
45′+1′
На 2 забитых москвичами мяча самарцы ни разу не ответили. Встреча завершилась со счетом 2:0. "Крылья Советов", таким образом, вылетели из борьбы за Кубок. Следующая игра пройдет в рамках 11 тура российской Премьер-Лиги.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Крылья Советов» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата России по футболу 28 сентября 2019 года

LiveSport.ru20:24

Матч на уровне РПЛ. «Торпедо» обыграло «Крылья Советов» в 1/16 финала Олимп - Кубка России

ТАСС17:19

На матче Кубка России между «Торпедо» и «Крыльями Советов» ожидается аншлаг

Матч ТВвчера в 05:01

Форвард «Торпедо» Сергеев: не загадывали, что пройдём «Крылья Советов»

Чемпионат15:51

И чем «Торпедо» не элита? Игнашевич выбил «Крылья» из Кубка

Спорт-Экспресс14:55

«Торпедо» — «Крылья Советов»: пройдут ли представители элиты дальше?

Все про Спорт рувчера в 10:12

«Торпедо» обыграло «Крылья Советов» и вышло в 1/8 финала Кубка России

Sportbox.RU14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
Космос

Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС

ТАСС 18:15
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Общество

Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке

Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей

Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление на Генеральной Ассамблее ООН с демонстрации пулеметного патрона.
Известия 09:58
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Политика

Роскомнадзор начал тестирование оборудования для «безопасного Рунета»

Роскомнадзор начал пилотный проект по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете.
Росбалт вчера в 07:56
Наука

Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки

Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 вчера в 11:14
Происшествия

В Москве загорелся хостел «Петр I»

РБК 21:53
Футбол

«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Политика

Белый дом показал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Глава Белого дома сказал, что "было бы здорово", если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучили его дело.
Piter.tv 10:58
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Наука

В чайных пакетиках нашли частицы пластика

Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 20:52
Космос

Время полета между Лондоном и Сиднеем сократят до 4-х часов

Countryscanner 08:00
Политика

Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

Российская газета 07:57
Экономика

Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%

По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Гаджеты

В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro

На рынке Европы официально стартуют продажи нового смартфона Redmi Note 8 Pro.
Актуальные Новости 23 сентября в 12:43
Общество

Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Космос

Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне

ГЛАС.RU вчера в 10:07
Гаджеты

Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран

Вести.Хайтек 03:38
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

РИА Новости 17:51
Театры

Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»

25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал 11:59
Происшествия

Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле

Газета.Ru 21:26
Экономика

Налог с криптовалют может появиться в России

В банковском сообществе нашли способ легализовать криптовалюты.
Известия 17:28
Гаджеты

Google представила Android 10 для слабых смартфонов

В начале сентября компания Google выпустила финальную версию Android 10 для смартфонов.
Игромания.ру 16:54
Политика

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Политика

Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru вчера в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное