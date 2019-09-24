Футбол
ГТРК Самара«Крылья Советов» проиграли «Торпедо»
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Максим Шоркин
|36′
Иван Сергеев
|45′+1′
На 2 забитых москвичами мяча самарцы ни разу не ответили. Встреча завершилась со счетом 2:0. "Крылья Советов", таким образом, вылетели из борьбы за Кубок. Следующая игра пройдет в рамках 11 тура российской Премьер-Лиги.
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