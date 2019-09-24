На 2 забитых москвичами мяча самарцы ни разу не ответили. Встреча завершилась со счетом 2:0. "Крылья Советов", таким образом, вылетели из борьбы за Кубок. Следующая игра пройдет в рамках 11 тура российской Премьер-Лиги.

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Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.

Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.

Космос На орбиту запустят ещё два российских спутника «Танюша» В конце 2019 года планируется запустить на орбиту ещё два российских микроспутника «Танюша». Об этом информирует РИА Новости.

Здоровье В Краснодаре прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо Краснодарские врачи предложили операцию американской девочке с родимым пятном (невусом) практически на все лицо.

Футбол Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Космос Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.

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Футбол Определились все пары 1/8 финала Кубка России Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.

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