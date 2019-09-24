Московская команда отпраздновала победу и на этот раз. «Торпедо» одолело самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. «Крылья Советов» покидают Кубок России уже после первого матча. Следующий матч самарцы проведут в субботу, 28 сентября, встретившись с «Тамбовом» в 11-м туре чемпионата страны.

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Экономика Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Политика Зеленский рассказал о беседе с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.

Политика Зеленский принес на выступление в ООН пулю из Донбасса Украинский президент начал свою речь с рассказа об оперном певце Василии Слипаке, который погиб в Донбассе.

Финансы Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.

Кино Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Экономика Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20% По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).

Происшествия Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.

Происшествия Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году.

Космос Модуль «Наука» зимой отправят на Байконур для запуска к МКС Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" зимой 2020 года отправят на космодром Байконур для запуска к МКС, рассказал журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.

Шоу-бизнес В палату к Заворотнюк привели маленькую дочь Как сообщает «7 дней» со ссылкой на медиков клиники, девочки привели в палату по настоятельной просьбе больной.

Фигурное катание Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Здоровье Названы признаки для немедленного обращения к онкологу и маммологу Специалисты рекомендуют немедленно обратиться к медикам при появлении этих признаков.

Экономика Омская область начнет повышать производительность труда Омская область в 2020 году начнет реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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Политика Тимошенко призвала Зеленского провести референдум о продаже земли Резкую критику по поводу законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения на Украине высказала лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 26 сентября на пресс-конференции.

Происшествия В Москве таксист избил актера из «Шапито-шоу», пишут СМИ В Москве таксист избил актера Степана Девонина, сообщает РЕН-ТВ. По данным издания, инцидент произошел на Ботанической улице.