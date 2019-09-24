Московская команда отпраздновала победу и на этот раз. «Торпедо» одолело самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. «Крылья Советов» покидают Кубок России уже после первого матча. Следующий матч самарцы проведут в субботу, 28 сентября, встретившись с «Тамбовом» в 11-м туре чемпионата страны.

Все про Спорт ру

Авто На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.

Политика Тимошенко предложила Зеленскому провести референдум о продаже земли Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского устроить всенародный референдум по вопросу продажу земли сельскохозяйственного назначения перед началом реформы, предполагающей открытие земельного рынка.

Политика Лукашенко не считает возможным возвращение Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.

Шоу-бизнес Мила Кунис кардинально сменила имидж Муж актрисы отреагировал на скандальные обвинения в его адрес. Мила Кунис удивила своих фанатов.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Политика Лавров заявил о важности особого статуса Донбасса Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» назвал взгляд на особый статус Донбасса как на гарантию невступления Украины в НАТО упрощенным.

Общество Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Политика Лукашенко подтвердил готовность ввести миротворцев в Донбасс Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность направить в Донбасс миротворцев, а также оказать помощь в восстановлении инфраструктуры региона.

Гаджеты Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, передает "112 Украина".

Киберспорт Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam 1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.

Политика Журналисту «Известий» заблокировали пропуск и доступ к редактированию сайта после удаления его статьи с критикой Шойгу Военному обозревателю «Известий» Илье Крамнику, чью статью с критикой министра обороны Сергея Шойгу удалили с сайта издания, заблокировали пропуск в редакцию.

Политика Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.

Кино Глава Marvel Кевин Файги готовит фильм по «Звёздным войнам» Нынешний президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сохранит свою должность и продолжит курировать проекты по вселенной космической саги, а также спродюсирует новые «Звёздные войны» совместно с Кевином Файги – давним поклонником франшизы о джедаях и ситхах.