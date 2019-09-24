Футбол
СитиТрафик«Крылья Советов» проиграли «Торпедо» в Кубке России
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Максим Шоркин
|36′
Иван Сергеев
|45′+1′
Московская команда отпраздновала победу и на этот раз. «Торпедо» одолело самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0. «Крылья Советов» покидают Кубок России уже после первого матча. Следующий матч самарцы проведут в субботу, 28 сентября, встретившись с «Тамбовом» в 11-м туре чемпионата страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Торпедо» — «Крылья Советов»: пройдут ли представители элиты дальше?
Все про Спорт ру24 сентября в 10:12
На матче Кубка России между «Торпедо» и «Крыльями Советов» ожидается аншлаг
Матч ТВ24 сентября в 05:01
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Авто
На краш-тесте разбили гиперкар стоимостью 2,1 млн долларов
На ютуб-канале «RimacAutomobili» появилось видео краш-теста электрического гиперкара Rimac C_Two, цена которого достигает 2,1 млн долларов.
Тарантас Ньюс 04:42
Политика
Тимошенко предложила Зеленскому провести референдум о продаже земли
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского устроить всенародный референдум по вопросу продажу земли сельскохозяйственного назначения перед началом реформы, предполагающей открытие земельного рынка.
Газета.Ru 05:39
Политика
Лукашенко не считает возможным возвращение Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.
ТАСС 05:37
Шоу-бизнес
Мила Кунис кардинально сменила имидж
Муж актрисы отреагировал на скандальные обвинения в его адрес. Мила Кунис удивила своих фанатов.
7Дней.ру 05:00
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Армия и оружие
В России могут развернуть производство израильских боевых роботов
Военное обозрение 03:44
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Армия и оружие
В NI рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США.
NewInform вчера в 10:35
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Футбол
«Балтика» обыграла «Локомотив» в матче на Кубок России в Калининграде
Клопс вчера в 17:18
Политика
Лавров заявил о важности особого статуса Донбасса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» назвал взгляд на особый статус Донбасса как на гарантию невступления Украины в НАТО упрощенным.
Политика Сегодня вчера в 18:48
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Политика
Лукашенко подтвердил готовность ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность направить в Донбасс миротворцев, а также оказать помощь в восстановлении инфраструктуры региона.
Life.ru 04:53
Гаджеты
Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru 24 сентября в 04:49
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин отметился голевой передачей
Спорт-Экспресс вчера в 23:14
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Российская газета 04:32
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание, передает "112 Украина".
Газета.Ru 05:52
Киберспорт
Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam
1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.
CyberSport.ru 03:49
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем
Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно.
Passion.ru вчера в 06:42
Политика
Журналисту «Известий» заблокировали пропуск и доступ к редактированию сайта после удаления его статьи с критикой Шойгу
Военному обозревателю «Известий» Илье Крамнику, чью статью с критикой министра обороны Сергея Шойгу удалили с сайта издания, заблокировали пропуск в редакцию.
Новая газета 05:24
Политика
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Кино
Глава Marvel Кевин Файги готовит фильм по «Звёздным войнам»
Нынешний президент студии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сохранит свою должность и продолжит курировать проекты по вселенной космической саги, а также спродюсирует новые «Звёздные войны» совместно с Кевином Файги – давним поклонником франшизы о джедаях и ситхах.
Фильм Про 05:21
Экономика
На создание российского аналога «Википедии» выделят 1,7 млрд рублей
Согласно проекту, предложенному Дмитрием Медведевым еще в 2016 году, Большая российская энциклопедия будет переведена в электронный вид.
Коммерсантъ 05:51