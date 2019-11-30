РПЛ
Московский Комсомолец«Крылья Советов» проиграли «Уфе»
Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк. Это была встреча 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»
Политика
Премьер-министр Ирака Махди подал прошение об отставке
Корреспондент телеканала Sky News Arabia в Багдаде сообщает: "Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди направил в парламент прошение об отставке".
Здоровье
В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди
В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Автоспорт
Команда «Торо Россо» получила денежный штраф, Квят избежал наказания
Команду «Торо Россо» оштрафовали на € 5 тыс. за небезопасный выпуск российского гонщика Даниила Квята на трассу, сообщает RaceFans.
Общество
Названы сроки поступления в регионы незарегистрированных в РФ лекарств
Поступление в регионы второй очереди незарегистрированных в России лекарств ожидается в I квартале 2020 года.
Происшествия
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики
В Московской области в больницу попал 2-летний ребенок, в крови которого найдены каннабиоиды.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Политика
Командующего ВМС Украины наградили французским орденом «За заслуги»
Командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко наградили орденом Франции "За заслуги", сообщила пресс-служба украинских ВМС.
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
"Роскосмос" опубликовал в официальном Twitter-аккаунте фотографии финальной части производства ракет "Союз-2".
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Политика
«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду
Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Политика
Комментарии читателей «Делфи»: Литва должна отказаться от айфонов (Delfi.lt)
Комментарии читателей Читатель Надо радоваться, что Куршская коса и Клайпеда отображаются как Литва.
Происшествия
Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту
Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих днем 29 ноября. В результате ранения получили пять человек.
Футбол
Автобус с нигерийской командой попал под обстрел
Автобус, перевозивший клуб нигерийской премьер-лиги, был атакован вооруженными грабителями. Пострадали несколько игроков и водитель.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Футбол
В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020
В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Общество
РПЦ выступила против поголовной проверки водителей на алкоголизм
Минздрав ввёл с 22 ноября обязательное медицинское освидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю.
Спорт
Нисканен выиграл гонку на 15 километров, Большунов — пятый
Рука (Финляндия) Кубок мира Мужчины Дистанционные соревнования Индивидуальная гонка, 15 км (К) 1. Иво Нисканен (Финляндия) — 35,17.0 2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 13,0 3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 14,9 4. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 33,1 5. Александр Большунов (Россия) — 43,8 6. Андрей Ларьков (Россия) — 45,4 9. Сергей Устюгов (Россия) — 57,2 10.
Космос
В алжирском метеорите нашли ледяные окаменелости
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Шоу-бизнес
Вячеслав Добрынин осудил звезд шоу-бизнеса: «Они все тупые»
Вячеслав Добрынин жестко осудил звезд шоу-бизнеса. По словам артиста, они являются «тупыми» и не знают нот.
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Происшествия
Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу
На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.