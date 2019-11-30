РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Крылья Советов» проиграли «Уфе»

Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк. Это была встреча 18-го тура чемпионата России по футболу.
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