РПЛ
Московский Комсомолец«Крылья Советов» проиграли «Уфе»
Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк. Это была встреча 18-го тура чемпионата России по футболу.
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«Крылья Советов» проиграли 4 из 5 матчей РПЛ, не забив голов, и идут на 12-м месте
Sports.ruвчера в 08:17
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