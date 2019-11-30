РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Крылья Советов» проиграли «Уфе»

Футбольный клуб "Уфа" обыграл самарские "Крылья Советов" на выезде со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Ловро Бизяк. Это была встреча 18-го тура чемпионата России по футболу.
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Футболисты «Крыльев Советов» проиграли «Уфе»

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ODDS.ruвчера в 07:52

«Крылья Советов» на «Самара Арене» уступили «Уфе» – 0:1

НИА Самаравчера в 07:54
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Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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