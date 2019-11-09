РПЛ

РегионСамара.руРегионСамара.ру«Крылья Советов» проиграли команде «Спартака»

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 9 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
Игра завершилась со счетом 2:00, об этом сообщает сайт «Крыльев Советов». На третьей минуте матча Бакаев вывел один на один Понсе, который и открыл счет в матче. На 79 минуте матча Мияйлович получил красную карточку и самарцы остались в меньшинстве.
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