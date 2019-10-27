Первый гол на 28-й минуте оформил Юрий Жирков. Второй мяч в ворота самарцев забил на 93-й минуте Артем Дзюба. Итог встречи — 0:2 в пользу «Зенита».

Спорт день за днем

Наука Обнаружены критически важные для образования Т-клеток белки Американские ученые определили ген и семейство белков, которые играют ключевую роль в образовании клеток иммунной системы — Т-клеток.

Политика «Белые каски» помогли США запустить фейк об «убийстве» аль-Багдади Радиоведущий провел параллель между недавним финансовым вливанием Соединенных Штатов в псевдогуманитарную организацию в размере 4,5 млн долларов и пришел к выводу, что сирийский пропагандист отрабатывает деньги Вашингтона.

Происшествия Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.

Футбол Реднаппа отвезли в больницу из-за застрявшего в ухе наушника Бывшего главного тренера «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Гарри Реднаппа забрали в больницу, чтобы извлечь застрявший фрагмент гарнитуры.

Транспорт Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Армия и оружие Профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации 28 октября свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие армейской авиации.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.

Политика Украина надеется на взаимовыгодный газовый транзит с Россией Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель прокомментировал прошедшие трехсторонние консультации по газу с Россией и ЕС.

Путешествия Крым с начала года принял рекордное число отдыхающих По итогам 12 месяцев 2018 года, в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек.

Происшествия Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.

Политика Депутаты партии Зеленского решили не выступать на российском ТВ Один из депутатов заявил, что на встрече, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, парламентарии «частично обсуждали» скандал вокруг появления Шевченко на российском ТВ.

Политика Страны Балтии планируют вытеснить российские СМИ с медиарынка Северный совет намерен выделить до конца 2021 года около 300 тыс. долларов на финансирование русскоязычных СМИ Балтии, чтобы вытеснить с медиарынка российские средства массовой информации.

Политика Конгрессмены впервые проголосуют по резолюции об импичменте Трампа Главе палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в связи с началом процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа демократы вынесут резолюцию о расследовании.