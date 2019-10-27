Первый гол на 28-й минуте оформил Юрий Жирков. Второй мяч в ворота самарцев забил на 93-й минуте Артем Дзюба. Итог встречи — 0:2 в пользу «Зенита».

Происшествия Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".

Общество Путин поручил вывести иностранный турпоток в Приморье из «серой» зоны Президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с администрацией Приморского края подготовить и представить до 1 декабря текущего года предложения по совершенствованию регулирования предпринимательской деятельности в сфере туризма.

Армия и оружие Труп аль-Багдади утопили в море Тело главаря «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Общество Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.

Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

Путешествия Отдых в Турции может подорожать В следующем сезоне, по словам экспертов, возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года.

Гаджеты На ноутбуках появится Windows 10X WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Кино Друг Фредди Меркьюри выступил против «Богемской рапсодии 2» Друг Фредди Меркьюри Питер Фристоун выступил против съемок "Богемской рапсодии 2". Он заявил, что не хочет видеть на экране смерть солиста группы Queen.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 70,90 рубля.

Экономика Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке По данным НПФ Сбербанка, пишет РГ, если мужчина в 35 лет начнет отчислять ежемесячно на свою будущую пенсию по три тысячи рублей, то после выхода на заслуженный отдых он сможет десять лет получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.

Происшествия В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших людей В Москве полиция задержала мошенников, которые за десять лет присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт МВД.

Политика Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.

Общество Социологи назвали главные страхи россиян Страх произвола и войны Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей.

Происшествия Суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата на два месяца Читинский гарнизонный военный суд в понедельник, 28 октября, на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который, по данным следствия, застрелил восьмерых сослуживцев.