Футбол
Спорт-Экспресс«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства
"Крылья Советов" разгромили "Зенит" в матче 14-го тура молодежного первенства России — 5:1. В составе победителей Бахадур Соколов оформил покер, еще один гол забил Владислав Тюрин. За петербуржцев отличился Кирилл Кравцов.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Газета.Ru 09:35
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия
Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Транспорт
Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда
Комсомольская правда 01:27
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости 24 октября в 10:20
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 05:18
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Футбол
В Германии арбитр назначил пенальти за фол запасного игрока
В первом тайме Сильвер Ганвула-М’Бусси пробил мимо ворот, но разминавшийся в это время запасной игрок хозяев остановил мяч в штрафной.
Sportbox.RU 14:24
Происшествия
СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
РИА Новости 06:52
Технологии
Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку
Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra вчера в 00:41
Экономика
«Это безобразие»: Госдума может ограничить права судебных приставов
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Российская газета 10:38
Политика
Грузия потеряла 350 млн долларов после запрета полетов из России
Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 млн долларов после введения Россией в июле текущего года запрета на авиасообщение, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Российская газета 14:24
Политика
«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
БИЗНЕС Online вчера в 08:40
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.
Вести.Ru 14:05
Политика
Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия вчера в 21:26
Политика
Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.
RT на русском 05:27
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва вчера в 05:01
Происшествия
Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком
На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
REGNUM 12:46
Экономика
Контракт между РЖД и правительством ДР Конго составит $500 млн
Подписанный на текущей неделе меморандум о сотрудничестве между ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и правительством Демократической Республики Конго (ДРК) открывает путь к заключению контракта на сумму в $500 млн.
ТАСС 11:59
Авто
Необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показали в Сети
В салоне обозначатся новые сидения, центральный тоннель и «приборка». Сзади изменится диван — у него появятся подголовники.
ГЛАС.RU вчера в 04:04
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть «Бернли» в чемпионате Англии
"Челси" одержал победу над "Бернли" в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 14:33
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10