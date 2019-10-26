Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

"Крылья Советов" разгромили "Зенит" в матче 14-го тура молодежного первенства России — 5:1. В составе победителей Бахадур Соколов оформил покер, еще один гол забил Владислав Тюрин. За петербуржцев отличился Кирилл Кравцов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

Спорт-Экспресс07:57

«Спартак» выиграл у «Локомотива», «Крылья Советов» разгромили «Зенит» в молодежном первенстве

Sport24.ru07:52

Молодежка «Спартака» обыграла «Локомотив», «Крылья Советов» разгромили «Зенит»

Матч ТВ07:51

Молодежный состав «Крыльев Советов» одержал крупную победу над «Зенитом»

Волжская коммуна11:09

Молодежка «Спартака» обыграла «Локомотив», «Крылья Советов» разгромили «Зенит»

Sportbox.RU07:51

«Крылья Советов» дома разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

Советский спорт08:18

Молодежка «Крыльев Советов» сенсационно растоптала «Зенит»

КП - Самара11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:18, Вашингтон
Политика

Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе

Газета.Ru 09:35
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Транспорт

Каховская линия метро Москвы закрылась навсегда

Комсомольская правда 01:27
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

РИА Новости 24 октября в 10:20
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Армия и оружие

На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет

Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия 05:18
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Общество

Диетолог назвала продукты, которые вызывают больше всего отравлений

Газета.Ru 12:27
Футбол

В Германии арбитр назначил пенальти за фол запасного игрока

В первом тайме Сильвер Ганвула-М’Бусси пробил мимо ворот, но разминавшийся в это время запасной игрок хозяев остановил мяч в штрафной.
Sportbox.RU 14:24
Происшествия

СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
РИА Новости 06:52
Технологии

Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку

Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra вчера в 00:41
Экономика

«Это безобразие»: Госдума может ограничить права судебных приставов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал это "безобразием" и сообщил, что в ближайшее время в законодательство могут внести соответствующие ограничения.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Политика

Грузия потеряла 350 млн долларов после запрета полетов из России

Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 млн долларов после введения Россией в июле текущего года запрета на авиасообщение, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Российская газета 14:24
Политика

«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года.
News.ru 04:09
Происшествия

Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

БИЗНЕС Online вчера в 08:40
Политика

Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

РБК 04:56
Футбол

Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»

В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.
Вести.Ru 14:05
Политика

Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия вчера в 21:26
Политика

Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.
RT на русском 05:27
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва вчера в 05:01
Происшествия

Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком

На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
REGNUM 12:46
Экономика

Контракт между РЖД и правительством ДР Конго составит $500 млн

Подписанный на текущей неделе меморандум о сотрудничестве между ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и правительством Демократической Республики Конго (ДРК) открывает путь к заключению контракта на сумму в $500 млн.
ТАСС 11:59
Авто

Необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показали в Сети

В салоне обозначатся новые сидения, центральный тоннель и «приборка». Сзади изменится диван — у него появятся подголовники.
ГЛАС.RU вчера в 04:04
Футбол

Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть «Бернли» в чемпионате Англии

"Челси" одержал победу над "Бернли" в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 14:33
Хоккей

Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)

Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное