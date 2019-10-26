Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

"Крылья Советов" разгромили "Зенит" в матче 14-го тура молодежного первенства России — 5:1. В составе победителей Бахадур Соколов оформил покер, еще один гол забил Владислав Тюрин. За петербуржцев отличился Кирилл Кравцов.
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«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства

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Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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