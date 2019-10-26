Футбол
Спорт-Экспресс«Крылья Советов» разгромили «Зенит» в матче молодежного первенства
"Крылья Советов" разгромили "Зенит" в матче 14-го тура молодежного первенства России — 5:1. В составе победителей Бахадур Соколов оформил покер, еще один гол забил Владислав Тюрин. За петербуржцев отличился Кирилл Кравцов.
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Политика
Посольство призвало США прекратить охоту за россиянами
Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Военнослужащий застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье
В пятницу, 25 октября, в Забайкальском крае военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной в посёлке Горный в Читинском районе, застрелил восьмерых сослуживцев.
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Киберспорт
Epic Games подала в суд на тестера, слившего в сеть 2 главу Fortnite
Получил свои пять минут славы Компания подала в суд на тестировщика пользовательского опыта по имени Рональд Сайкс (Ronald Sykes), который выложил в сеть информацию о второй главе Fortnite до фактического релиза.
Происшествия
В Пермском крае ищут пропавший самолет
Легкомоторный самолет пропал в Пермском крае.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Политика
Медведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС
Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).
Общество
В Барселоне снова начались протестные митинги
Футбол
Игуаин попал в больницу после матча с «Лечче»
Шоу-бизнес
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк придет на шоу Андрея Малахова
Стало известно, кто ведет аккаунт в Инстаграме в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, как ранее сообщалось, диагностировали рак головного мозга.
Наука
Ученые выяснили, что ЭКО может привести к бесплодию
Ученые рассказали, что ЭКО может привести к бесплодию.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
Бутина пояснила, почему частично признала вину в США
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Футбол
Пошел ли Акинфееву на пользу уход из сборной? Отвечает Овчинников
Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение основного голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева уйти из сборной России.
Единоборства
Результаты UFC Fight Night 162: Демиан Майа задушил Бена Аскрена
В Сингапуре завершился турнир UFC Fight Night 162, в главном событии которого Демиан Майа закрыл вопрос о том, кто является лучшим грепплером полусреднего дивизиона, досрочно финишировав Бена Аскрена.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Политика
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.