Коронавирус
Терра«Крылья Советов» сдали тесты на коронавирус
Результатов предстоит ждать два дня. Накануне все футболисты, тренеры и персонал основной команды клуба «Крылья Советов» сдали тесты на коронавирус. Процедура проходила на основной базе волжан.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки
ВОЗ сообщила о 106 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки, это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии, заявил на брифинге в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:47
Энергетика
Российский газ в Турции перестал быть востребованным
Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru 06:29
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Политика
Трамп хочет провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения саммита "Большой семерки" в резиденции Кэмп-Дэвид, видит это знаком "восстановления" от пандемии.
РИА Новости 11:22
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
Газета.Ru 12:05
Общество
«В зоне риска не был»: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой
От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов.
Вести.Ru 08:28
Общество
Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России
Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17
Комментируя историю со сбитым самолетом, господин Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».
Коммерсантъ 10:14
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Политика
Палестина разрывает все соглашения с США и Израилем
Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности, заявил президент страны Махмуд Аббас.
Газета.Ru 08:33
Футбол
«Краснодар» опроверг травму Ари в ходе тренировки
В «Краснодаре» прокомментировали слухи о травме форварда клуба Ари.
Vprognoze.ru 13:23
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Политика
Порошенко считает записи его разговоров с Байденом подделкой
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал публикацию аудиозаписей его переговоров с экс-вице-президентом Соединённых Штатов Джозефом Байденом и государственном секретарём США Джоном Керри.
News.ru 13:05
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Общество
В Госдуме назвали сроки открытия российских курортов
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал ориентировочные сроки открытия российских курортов.
Городовой 03:20
Армия и оружие
Начались испытания российского корвета «Гремящий» с вертолетами Ка-27
Представители ВМС РФ сообщили о начале испытаний современного корвета под названием «Гремящий» с участием экипажей палубных вертолетов Ка-27.
Discover24 03:18
Политика
Путин поручил направить Дагестану средства для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую помощь.
Lenta.ru 12:24
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Футбол
Сезон в Италии продлили до 20 августа, следующий стартует 1 сентября
Следующий футбольный сезон в стране планируют начать 1 сентября. Напомним, в настоящий момент мир переживает пандемию коронавируса.
Евро-футбол.ру 11:23
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Экономика
Воронежский губернатор пообещал льготы арендаторам крытых рынков
Воронежский губернатор пообещал льготы арендаторам торговых точек на крытых рынках региона.
Полиграф.Медиа 10:38