Футбол

ТРК ГубернияТРК Губерния«Крылья Советов» спаслись от поражения в матче в Грозном

Ахмат — Крылья Советов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
12′
Андрес Понсе
27′
29′
Александр Соболев
Одисе Роши
33′
45′
Максим Карпов
50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
71′
73′
Александр Анюков
Антон Терехов
81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
85′
86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
86′
90′+4′
Максим Карпов
На последних секундах игры гол забил Максим Карпов. В Грозном закончился матч 10-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Крыльями Советов". Самарцы сумели уйти от поражения в этой встрече уже в добавленное арбитром время.
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