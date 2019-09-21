На последних секундах игры гол забил Максим Карпов. В Грозном закончился матч 10-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Крыльями Советов". Самарцы сумели уйти от поражения в этой встрече уже в добавленное арбитром время.

«Крылья Советов» спаслись от поражения в матче в Грозном

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