РПЛ
Спорт день за днем«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге
Чемпионат России, 20 октября
Стадион «Газовик»
|18′
Паул Антон
|27′
Максим Канунников
Филип Рогич
|45′
Рикарду Алвеш
|56′
|63′
Паул Антон
|71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
|76′
|83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
|89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
|89′
Тимур Аюпов
|90′+3′
|90′+3′
Александр Анюков
|90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
38
Климович
12
Малых
20
Фамейе
4
Радакович
13
Терехов
11
Чуканов
10
Алвеш
8
Мишкич
5
Аюпов
32
Кулишев
9
Деспотович
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
99
Канунников
8
Гацкан
77
Кабутов
20
Мияйлович
69
Голенков
40
Тимофеев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Благополучная серия южноуральцев прервалась. «Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.
Читать в источнике
Оценить
Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 20 октября в 12:15
Подробнее о событии
Показать все источники
«Крылья Советов» переиграли в гостях «Оренбург», одержав третью победу подряд
Советский спорт20 октября в 10:29
Широков о драке в матче «Оренбург» – «Крылья»: «Когда такие гении судят, приходится сдерживать себя»
Sports.ru20 октября в 20:23
Судья Валерий Флегонтов: «Гол „Крыльев“ „Оренбургу“ засчитан правильно»
Волжская коммунавчера в 12:23
Широков — о судействе Казарцева: «Когда такие гении судят, то приходится сдерживать себя»
Спорт-Экспресс20 октября в 18:49
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.
Московский Комсомолец 07:42
Космос
В России запустят возвращаемую ракету-носитель
Национальная служба новостей 06:59
Политика
Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны
Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
Происшествия
В Волгограде двое полицейских погибли в ДТП с трамваем
Двое полицейских, которые возвращались со службы на личном автомобиле, погибли в результате столкновения с трамваем в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 08:07
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета
Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Ведомости вчера в 19:04
Единоборства
Соперник Волкова на турнире UFC в Москве снялся с боя
Соперник Александра Волкова по главному бою на турнире UFC в Москве бразилец Джуниор дос Сантос снялся с поединка из-за проблем со здоровьем, сообщили в команде российского бойца.
Чемпионат 08:26
Армия и оружие
Эрдоган вновь заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи вновь заявил о готовности возобновить операцию "Источник мира" в Сирии, если Соединенные Штаты не сдержат своих обещаний касательно вывода бойцов курдских формирований "Сил народной самообороны" с северо-востока республики.
ТАСС 08:35
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
Основной причиной снижения чистой прибыли в компании называют «отрицательный эффект» от трансформации сети гипермаркетов «Карусель» на сумму 5,334 млрд руб. (в основном из-за обесценения внеоборотных активов).
РБК 08:41
Кино
Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Актриса умерла в 2016 году, но ранее создатели фильма подтвердили, что ее персонаж появится в девятом эпизоде.
ТАСС 07:08
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Авто
Новый BMW M3 заметили без камуфляжа
Под капотом может оказаться 3,0-литровая рядная «битурбошестёрка» S58, известная нам по кроссоверам X3 M и X4 M. Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш намекал, что M3 оснастят модернизированной версией S58, это может означать, что модификации Competition может превысить отметку в 510 л.с. Дата презентации BMW M3 шестого поколения пока не объявлена.
Тарантас Ньюс 07:26
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Армия и оружие
Асад посетил освобожденный сирийской армией город Хубейт
Президент Сирии Башар Асад посетил фронт в провинции Идлиб и недавно освобожденный город Хубейт, сообщает пресс-служба сирийского лидера.
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
РИА Новости 08:09
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Происшествия
Спецназ окружил более 50 Свидетелей Иеговы в Норильске
«От действий правоохранителей пострадали более 50 человек», — отметили Свидетели Иеговы.
Тайга.инфо 04:01
Транспорт
Каховскую линию метро Москвы закроют на реконструкцию
Каховская линия Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров с 26 октября.
Известия 07:01
Кино
Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате
Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".
Интерфакс 07:28
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Чемпионат 08:45
Футбол
В Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте матча
Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора».
Sport24.ru 07:23