РПЛ

Orenday.ruOrenday.ruНа игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка

Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
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Миодраг Божович
Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс вчера в 08:15

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