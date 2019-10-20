РПЛ
Orenday.ruНа игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка
Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.
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Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс вчера в 08:15
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ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
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СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
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Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев
Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.
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Бывший муж избивал Марию Шукшину и ее дочь
Как стало известно со слов Анны Трегубенко, бывший муж её матери, третий супруг Марии Шукшиной Борис Вишняков, частенько поднимал руку на членов семьи.
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Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
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Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
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Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Общество
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Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Армия и оружие
В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров
НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
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Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
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Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Авто
Цена роскоши
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду в октябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей центральной части России продолжит радовать теплая погода — в ближайшую неделю температура воздуха будет прогреваться от 11 до 16 градусов днем и от 6 до 10 градусов ночью.
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Политика
Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме
Футбол
Зидан может быть уволен в случае поражения «Реала» «Галатасараю»
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» может стать последним для Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала», сообщает El Mundo.
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
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Представлен первый в мире скафандр для космических туристов
Футбол
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный после ничейного результата в матче 13-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (1:1) опубликовал в своем Instagram новую фотографи и поблагодарил фанатов за поддержку.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Футбол
«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во 2-й раунд плей-офф MLS
Клуб «Миннесота Юнайтед» на своем поле принимал «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче предварительного раунда плей-офф Западной конференции MLS.
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Парламентские выборы пройдут сегодня в Канаде
Потом идет правящая либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. На третьем месте – новые демократы.
Общество
Ягудин рассказал о диагнозе Тотьмяниной
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин рассказал, что обследования не выявили рака у его жены - чемпионки Игр-2006 Татьяны Тотьмяниной.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.