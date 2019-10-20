Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.

Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.

На игре клуба «Оренбург» с «Крыльями Советов» случилась потасовка

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