РПЛ

ГТРК СамараГТРК Самара«Крылья Советов» сыграли с «Рубином» вничью

Крылья Советов — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
7′
Николай Поярков
Никита Чернов
18′
46′
Игорь Коновалов
61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
72′
72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
90′+5′
90′+5′
Хвича Кварацхелия
Встреча "Крыльев Советов" с "Рубином" завершилась вничью - 0:0. Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 9 ноября. На выезде в Москве самарцы сыграют со "Спартаком". Начало встречи – в 20:00 по самарскому времени.
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