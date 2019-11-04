Драку болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина» на «Самара Арене» сняли на видео.

Политика Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону В сентябре Кипр подал заявку на вступление в Шенгенскую зону.

Общество В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.

Армия и оружие Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.

Кино Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.

Общество Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.

Финансы Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС Федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. в следующие три года от повышения ставки НДС до 20%.

Политика Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.

Общество В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.

Армия и оружие В США назвали отстающую от России военную сферу Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.

Шоу-бизнес Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.

Футбол Дзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.

Политика Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа поддерживают 53% американцев.

Экономика Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.

Происшествия В Москве убит глава центра «Э» по Ингушетии В Москве застрелен начальник центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли 4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.

Шоу-бизнес Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.