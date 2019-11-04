РПЛ

63.ru63.ruПоявилось видео драки болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина»

Крылья Советов — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
7′
Николай Поярков
Никита Чернов
18′
46′
Игорь Коновалов
61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
72′
72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
90′+5′
90′+5′
Хвича Кварацхелия
Драку болельщиков «Крыльев Советов» и «Рубина» на «Самара Арене» сняли на видео.
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