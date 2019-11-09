Через три минуты Карпов рукой прервал полет летевшего в ворота мяча, и тоже увидел перед собой красную карточку. Самарцы остались вдевятером, а пенальти уверенно реализовал Бакаев и установил окончательный счет в матче 2:0. Следующий матч "Крылья Советов" проведут также в Москве, против ЦСКА.

Авто Автомобили дорожают при падении спроса Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке».

Культура Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт» Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.

Общество Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе Начало предстоящей недели в Москве ожидается аномально теплым - температура составит 9-11 градусов, что превысит климатическую норму на 5-6 градусов.

Общество Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.

Армия и оружие Украинские националисты обстреляли под Петровским автомобиль ВСУ Националисты из экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли автомобиль «Урал» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который следовал с участка отвода сил «Петровское — Богдановка», об этом 10 ноября сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Технологии В России снимут запрет на провоз жидкости в самолете Руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы Валентин Макаров рассказал о том, что российская компания "Ратэк" сумела разработать абсолютно новый сканер безопасности.