РПЛ
Вести.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Воскресную программу тринадцатого тура чемпионата России по футболу открыл матч в Оренбурге. Местный клуб с одноименным названием принимал самарские "Крылья Советов" и уступил со счетом 0:1. Гости вышли вперед на 18 минуте после розыгрыша свободного.
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Бетербиев нокаутировал Гвоздика
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
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Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
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Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы
Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Происшествия
Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым
Один из шестерых пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым, передает РИА "Новости".
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Политика
СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
Происшествия
В Казани полицейская машина перевернулась в ходе погони
При погоне на пересечении двух улиц автомобиль ДПС столкнулось с иномаркой и перевернулся на крышу.
Здоровье
Кофе, молоко и апельсиновый сок увеличивают продолжительность жизни
3 ключевых напитка, способных увеличить продолжительность жизни, назвали зарубежные исследователи.
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Политика
Сухогруз из США везет военную помощь Украине: два патрульных корабля
В Одессе 20−21 октября ожидают прибытие из США патрульных катеров для ВМС Украины — Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск» (типа Island), которые доставит на своем борту американский сухогруз Ocean Freedom, вышедший из города Балтимор (штат Мэриленд).
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Наука
Учёные назвали новый признак преждевременной смерти
Новый признак преждевременной смерти назвали американские специалисты, проведя масштабное исследование.
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
Общество
В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Финская журналистка Йенни Йесканен поделилась своими впечатлениями от поездки из Петербурга в Мурманск на плацкарте.
Общество
Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»
Кейт Миддлтон в интервью американскому телеканалу CNN назвала визит в Пакистан «фантастическим».
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
В Крыму один человек погиб, еще шесть пострадали в результате аварии с участием легковушки и микроавтобуса.
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
Армия и оружие
Атака курдов-террористов унесла жизнь турецкого военного в Сирии
Стоит отметить: инцидент, который унес жизнь турецкого военного, произошел, несмотря то, что были достигнуты определенные договоренности о прекращении огня.
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Футбол
Дзюба вышел на первое место РПЛ по показателю «гол+пас»
Космос
Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов
Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.